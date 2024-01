Opisują "podróż z piekła rodem"

Samolot linii Alaska Airlines lądował awaryjnie z dziurą w kadłubie, krótko po starcie z Portland w stanie Oregon na zachodnim wybrzeżu USA. Dwa siedzenia najbliżej dziury były puste. - To bardzo duże szczęście, że sytuacja nie skończyła się tragicznie - powiedziała szefowa amerykańskiej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. - Poczułam, że samolot spada. Wtedy zdałam sobie sprawę, że to coś zupełnie innego niż turbulencje i zaczęłam panikować - opowiadała Emma Vu, jedna z pasażerek samolotu. - To była podróż z piekła rodem - powiedziała inna z podróżnych.