Samolot leciał na Hawaje, wpadł w silne turbulencje. "To było jak swobodne spadanie"

Przynajmniej 20 osób zostało rannych w wyniku turbulencji na pokładzie samolotu lecącego z Phoenix do Honolulu - poinformowały służby z Hawajów. Kilkunastu poszkodowanych trafiło do szpitala, ale nikt nie jest w stanie krytycznym. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania pokazujące zniszczenia wewnątrz maszyny.

Do zdarzenia doszło w 18 grudnia trakcie lotu z Phoenix do Honolulu na Hawajach, na pokładzie samolotu linii Hawaiian Airlines. Podróżowało nim 288 osób - 278 pasażerów i 10 członków załogi. Jak przekazały w oświadczeniu obsługujące lot linie, Airbus A330 wpadł w turbulencje, gdy znajdował się ok. 30 minut od docelowego lotniska. Przed godz. 11 czasu lokalnego maszyna wylądowała bezpiecznie na lotnisku Daniel K. Inouye International Airport w Honolulu, jednak wielu pasażerów wymagało pomocy medycznej.