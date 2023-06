Samolot leciał do USA, wylądował awaryjnie w Rosji. Departament Stanu "monitoruje sytuację"

Problemy techniczne były przyczyną awaryjnego lądowania samolotu linii Air India w rosyjskim Magadanie. Maszyna wylądowała bezpiecznie, po pasażerów i załogę wysłany został drugi samolot. Amerykański Departament Stanu przekazał, że w razie potrzeby podjęte mogą zostać kroki w celu "oceny pasażerów, którzy przylecą do Stanów Zjednoczonych" bezpośrednio z Rosji.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 czerwca. Jak podaje CNN, na pokładzie samolotu linii Air India, lecącego z Bombaju do San Francisco, znajdowało się 216 pasażerów i 16 członków załogi. Z cytowanego przez portal komunikatu przewoźnika wynika, że "z powodu problemów technicznych dotyczących jednego z silników" maszyna bezpiecznie wylądowała awaryjnie w położonym na wschodnim krańcu Rosji Magadanie.