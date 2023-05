W tych państwach jest najwięcej samochodów elektrycznych. Na którym miejscu Polska?

W 2022 roku w Unii Europejskiej jeździło ponad trzy miliony samochodów elektrycznych, z czego najwięcej w Niemczech i Francji. Spośród krajów całej Europy liderem pod względem liczby aut elektrycznych w stosunku do wszystkich aut jest jednak Norwegia. Portal Euronews zebrał najnowsze dostępne dane dotyczące liczby samochodów elektrycznych na kontynencie.

Według danych European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) w 2022 roku łączna liczba pasażerskich samochodów elektrycznych w krajach Unii Europejskiej wynosiła 3,1 mln. W zestawieniu z danymi Eurostatu, według których w 2021 roku było ich 1,9 mln, oznacza to, że w zeszłym roku odnotowano wzrost o 58 proc. W 2019 roku samochodów elektrycznych było 600 tys., podczas gdy jeszcze w 2013 roku tylko 52 tys. Wzrost w latach 2019-2022 szacowany jest na 400 proc.

Samochody elektryczne w Europie

Polska znalazła się na 16. miejscu zestawienia ACEA z 29 tys. samochodów całkowicie elektrycznych. Najnowsze dane, szacowane przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) są zbliżone do tej liczby - mówią o 67,1 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym w marcu 2023 roku, z czego w pełni elektryczne jest 33,3 tys. samochodów .

Norwegia przoduje w liczbie samochodów elektrycznych

Jeśli chodzi o udział samochodów elektrycznych w całkowitej liczbie wszystkich samochodów, to biorąc pod uwagę tylko kraje Unii Europejskiej, to w 2021 roku na 10 tys. wszystkich samochodów przypadało 76 "elektryków" (dziesięć lat temu tylko 2). "Choć ich udział jest nadal ograniczony, to wskaźnik wzrostu z ostatniej dekady sugeruje duży przyrost w bliskiej przyszłości" - twierdzi Euronews.