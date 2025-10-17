Samochody eksplodowały. Należały do znanego dziennikarza śledczego i jego córki

Samochody włoskiego dziennikarza Sigfrido Ranucciego i jego córki uległy eksplozji Źródło: PAP/EPA/EMANUELE VALERI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek Sigfrido Ranucci poinformował w portalu społecznościowym o eksplozji dwóch samochodów zaparkowanych przed jego domem w miejscowości Campo Ascolano. Jak napisał, wybuchy był tak silne, że wstrząsnęły całym osiedlem.

Samochody dziennikarza Sigfrido Ranucciego i jego córki eksplodowały Źródło: PAP/EPA/EMANUELE VALERI

Dziennikarz przyznał również, że nie może stwierdzić, iż podłożenie materiałów wybuchowych miało związek z jego pracą. Jak podkreślają media wraz za śledczymi - eksplozja mogła zabić.

Agencja informacyjna ANSA informuje również, że ​​prokuratorzy do spraw walki z mafią wszczęli śledztwo w związku z groźnym zdarzeniem.

Sigfrido Ranucci Źródło: Vincenzo Landi/ipa-agency.net/PAP

64-letni Ranucci prowadzi we włoskiej telewizji publicznej RAI program "Report", zajmujący się dziennikarstwem śledczym. W 2014 roku przyznano mu policyjną eskortę w związku z pogróżkami, jakie otrzymywał.

Meloni o "poważnym akcie zastraszenia"

Solidarność z dziennikarzem wyraziła premierka Włoch Giorgia Meloni, której oświadczenie zostało opublikowane między innymi w mediach społecznościowych. Stanowczo potępiła "poważny akt zastraszenia".

"Wolność i niezależność informacji są w naszej demokracji niezbywalnymi wartościami, których będziemy bronić" - zapewniła.

Esprimo piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD