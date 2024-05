Samochód wypadł z autostrady. Pasażerka jeszcze trzy dni później wołała o pomoc

Brytyjska para zginęła po tym, jak ich samochód wypadł z autostrady w Szkocji. Z nowego dochodzenia władz wynika, że kobieta miała szansę przeżyć, gdyby nie "organizacyjne fiasko" w centrum powiadamiania ratunkowego. Ciężko ranna 25-latka spędziła we wraku pojazdu trzy dni.

Samochód, którym jechał 28-letni John Yuill i 25-letnia Lamara Bell, wypadł z autostrady M9 w pobliżu Stirling i spadł z nasypu 5 lipca 2015 roku. Prowadzący pojazd Yuill zginął na miejscu. Jak później ustalono, mężczyzna kilka godzin wcześniej zażywał marihuanę i spożywał alkohol. Służby dotarły na miejsce trzy dni po wypadku. Ciężko ranna Bell została zabrana do szpitala, ale jej życia nie udało się uratować.

25-latka trzy dni czekała na pomoc medyczną

W czwartek, 30 maja 2024 roku, brytyjskie media poinformowały o zakończeniu dochodzenia w sprawie śmierci pary. Szeryf James Williamson wskazał w raporcie, że ranna kobieta prawdopodobnie przeżyłaby, gdyby "organizacyjne fiasko" w systemie obsługi połączeń policji. Szkockie służby nie posiadały systemu sprawdzającego, czy władze odpowiedziały na zgłoszenie o wypadku, co miało "fatalne konsekwencje" dla 25-latki - ustalono w toku dochodzenia.

"Gehenna" rodzin zmarłych w wypadku

Szkocka policja przyznała, że nie przeszkoliła Henry'ego i innych pracowników spoza głównego zespołu zajmującego się obsługą zgłoszeń. Rodzina zmarłej Bell otrzymała 1 mln funtów odszkodowania od szkockiej policji w ramach ugody zawartej w 2021 roku, przypomniał w czwartek portal dziennika "The Scotsman". We wrześniu 2021 roku sąd w Edynburgu ukarał policję grzywną w wysokości 100 tys. funtów za uchybienia w zakresie bezpieczeństwa, które "w znaczący sposób" przyczyniły się do śmierci kobiety.