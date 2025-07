Samochód wjechał w tłum w Los Angeles. Nowe informacje o kierowcy

Samochód wjechał w tłum ludzi w Los Angeles Źródło: TVN24, [2025 Cable News Network All Rights Reserved]

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Do zdarzenia doszło nad ranem czasu lokalnego (przed południem czasu polskiego) przed jednym z klubów.

Według doniesień CNN kierowca, który wjechał w grupę ludzi był pijany.

Rannych zostało co najmniej 30 osób. Jak przekazała straż pożarna, ratownicy na miejscu odkryli, że jedna osoba ma ranę postrzałową.

"Kierowca, który w sobotę wjechał w ludzi stojących przed klubem w Los Angeles, był pod wpływem alkoholu. Nie stwierdzono związków incydentu z terroryzmem" - przekazała CNN. Jak relacjonują amerykańskie media, w wypadku co najmniej 30 osób zostało rannych, a sprawca został postrzelony przez świadków.

Siedem ofiar zostało przewiezionych do szpitali w stanie krytycznym, sześć w stanie ciężkim, a 10 w stanie umiarkowanym - poinformowała policja. Wśród poszkodowanych było 18 kobiet i 12 mężczyzn w wieku od 25 do 30 lat.

Samochód wjechał w grupę ludzi przed klubem na ulicy Santa Monica Boulevard w Los Angeles Źródło: Reuters

Na razie dokładne okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Santa Monica Boulevard, w dzielnicy East Hollywood, o godzinie 2 nad ranem czasu lokalnego (godzina 11 czasu polskiego).

Sprawca postrzelony

Kapitan straży pożarnej w Los Angeles Adam Van Gerpen powiedział, że prawdopodobnie kierowca stracił przytomność i wjechał najpierw w budkę, gdzie sprzedawano taco, a następnie w dużą grupę osób przebywających przed jednym z lokalnych klubów.

Samochód wjechał w grupę ludzi przed klubem na ulicy Santa Monica Boulevard w Los Angeles Źródło: Reuters

Samochód wjechał w ludzi czekających w sobotę nad ranem na wejście do nocnego klubu The Vermont Hollywood. Gdy pojazd ostatecznie się zatrzymał, świadkowie wyciągnęli i zaatakowali kierowcę. Jeden z uczestników go postrzelił - przekazał Jeff Lee, rzecznik prasowy policji w Los Angeles.

W akcji na miejscu zdarzenia brało udział 124 strażaków.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD