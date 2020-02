Prezydent chce walczyć z przemocą w kraju. W parlamencie towarzyszyli mu uzbrojeni żołnierze

W czasie weekendowego posiedzenia nie udało się zebrać kworum koniecznego do przeprowadzenia debaty na temat projektu. Jak podał przewodniczący parlamentu, deputowani mają zająć się projektem Nayiba Bukele w poniedziałek, co według agencji Reutera może oznaczać próbę deeskalacji konfliktu.

Salwadorczycy zebrani przed Kongresem odpowiedzieli na wezwanie prezydenta, który w piątek ostrzegł deputowanych, że "obywatele mają prawo, by odebrać im władze". Przemawiając do nich w niedzielę Nayib Bukele zagroził, że "jeśli bezwstydni parlamentarzyści nie poprą planu, zwołamy was tu ponownie za tydzień".

Opinia międzynarodowa reaguje

Pieniądze na walkę z gangami, w jednym z najniebezpiecznieszych państw świata

Sprawia to, że wielu Salwadorczyków decyduje się na opuszczenie kraju. Prawie 6,6 mln obywateli Salwadoru - ok. 30,3 proc. ludności - żyje na skraju nędzy, co jest dodatkowym impulsem do emigracji.