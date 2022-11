Surowe prawo aborcyjne w Salwadorze. "Opuściłam syna, gdy miał cztery latka, gdy wyszłam, miał 14"

Utrata dziecka, proces, wyrok: 30 lat więzienia za zabójstwo, czyli - według salwadorskiego prawa - aborcję. 39-letnia dziś Teodora Vasquez, która nigdy nie przyznała się do winy, spędziła w więzieniu ponad dekadę. Na wolności czekał na nią nastoletni syn, którego ledwo rozpoznawała, społeczny ostracyzm, bezrobocie i zupełnie obcy świat nowych technologii. Podobny los spotkał wiele innych kobiet w Salwadorze.

Życie Teodory Vasquez runęło w gruzach w 2008 roku, gdy usłyszała wyrok 30 lat więzienia za dokonanie aborcji. Kobieta od początku nie przyznawała się do stawianego jej zarzutu, twierdząc, że w 2007 roku zaczęła rodzić w łazience, a dziecko urodziło się martwe. Vasquez wyszła na wolność w 2018 roku po tym, jak Sąd Najwyższy Salwadoru złagodził jej wyrok.

Dwa wyroki

Salwador ma jedno z najsurowszych praw antyaborcyjnych na świecie, które całkowicie zakazuje przerywania ciąży, nawet jeśli stanowi ona zagrożenie dla życia matki. Przepisy, które zrujnowały życie wielu kobietom w tym kraju, obowiązują tam od 1998 roku. Wiele Salwadorek, które dokonały aborcji, zostało skazanych za umyślne zabójstwo obarczone karą od 30 do 50 lat pozbawienia wolności.

Według organizacji Citizen Group for the Decriminalization of Abortion (CFDA) od tego czasu ponad 180 kobiet w tym kraju zostało skazanych za przestępstwa związane z aborcją.