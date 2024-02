Ominął konstytucyjny zakaz, bo "sondaże dawały mu zwycięstwo". Bukele ogłasza: wygraliśmy

Nayib Bukele, obecny prezydent, nie czekając na podanie oficjalnych wyników, ogłosił się zwycięzcą niedzielnych wyborów prezydenckich w Salwadorze. Będzie to jego druga kadencja, choć przepisy w kraju zakazują powtórnego wyboru. Kandydaturę Bukele umożliwił manewr prawny Sądu Najwyższego, a on sam twierdził, że "wszystkie sondaże dawały mu zwycięstwo, co oznacza, że obywatele kraju chcą go mieć za prezydenta".