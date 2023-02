Salwador. Tysiące skazanych przenoszonych do największego więzienia na półkuli zachodniej

Rząd Salwadoru rozpoczął transfer tysięcy skazanych do nowo otwartego, ogromnego więzienia stającego się największym zakładem penitencjarnym obu Ameryk. Ma on pomieścić nawet 30-40 tysięcy osób. Prezydent kraju pokazał wstrząsające nagranie z pierwszego dużego transportu więźniów. Obrońcy praw człowieka mówią o wielu niewinnych ludziach, którzy w ramach rządowych operacji specjalnych, trafili w minionym roku za kraty i teraz cierpią, mając wokół siebie prawdziwych przestępców.

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele, który prawie rok temu ogłosił wojnę z organizacjami przestępczymi, poinformował o rozpoczęciu transportów do nowej placówki. "To będzie ich nowy dom, w którym będą żyć przez dziesięciolecia, wszyscy wymieszani, niezdolni do wyrządzania dalszych szkód innym" - napisał w mediach społecznościowych.