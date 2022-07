Lesli została skazana na 50 lat więzienia za zabójstwo dziecka w Salwadorze. Zdaniem obrońców poroniła

W Salwadorze skazano na 50 lat więzienia 21-letnią kobietę za zabójstwo własnego dziecka. Według sądu donosiła ona ciążę, a potem zadźgała noworodka. Zdaniem obrońców kobieta poroniła w piątym miesiącu ciąży. Salwador ma jedno z najsurowszych praw antyaborcyjnych na świecie, całkowicie zakazując przerywania ciąży, nawet jeśli stanowi ona zagrożenie dla życia matki.

Sąd w uzasadnieniu wyroku uznał, że Lesli donosiła dziecko prawie do przewidywanego terminu porodu, urodziła je w czerwcu 2020 roku. Zaraz potem miała zamordować noworodka. Inną wersję zdarzeń ustaliła pozarządowa organizacja Citizen Group for the Decriminalization of Abortion, która broniła kobiety. Według obrońców Lesli poroniła, będąc w piątym miesiącu ciąży.

Sąd uznał, że kobieta sześciokrotnie dźgnęła córkę w szyję podczas nielegalnej aborcji. Tymczasem Morena Herrera, szefowa organizacji Citizen Group for the Decriminalization of Abortion, wyjaśniła w rozmowie z Reuterem, że 21-latka po poronieniu próbowała odciąć pępowinę nożem, ale "robiła to po ciemku, bo nie miała dostępu do energii elektrycznej".

Salwador ma jedno z najsurowszych praw antyaborcyjnych na świecie, które całkowicie zakazuje przerywania ciąży, nawet jeśli stanowi ona zagrożenie dla życia matki - pisze Reuters.

Obserwatorium Równości Płci Ameryki Łacińskiej i Karaibów, działające pod egidą ONZ, cytuje na swojej stronie internetowej założenia dotyczące penalizacji aborcji w Salwadorze. W artykułach 133 do 137 Dekretu 1030 salwadorskiego Kodeksu Karnego z 1997 roku przedstawione zostały zakresy kar w przypadku dokonania lub wykonania aborcji. Najwyższą z nich jest kara pozbawienia wolności do 12 lat dla lekarza wykonującego aborcję. Kobiety dokonujące aborcji podlegają karze pozbawienia wolności od 2 do 8 lat. Karze pozbawienia wolności podlega także każdy, kto nakłania kobietę do aborcji, bądź zapewnia do niej środki.

21-latka z Salwadoru dostała wysoki wyrok, ponieważ została skazana za zabójstwo kwalifikowane. Organizacja Amnesty International podaje, że udokumentowała przypadki kobiet, które zostały skazane w Salwadorze na dekady więzienia za zabójstwo kwalifikowane, chociaż, wedle danych potwierdzonych przez organizację, były to poronienia.

