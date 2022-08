"Kiedy usłyszałem, że przeżył, byłem chyba zaskoczony"

Mężczyzna, który zaatakował i wielokrotnie ranił nożem pisarza Salmana Rushdiego, został w czwartek postawiony w stan oskarżenia. Uczyniła to ława przysięgłych w sądzie okręgowym Chautauqua w stanie Nowy Jork. Sędzia zakazał tymczasowo podawania mediom informacji na temat procesu.

Do ataku na 75-letniego pisarza doszło w ubiegłym tygodniu przed jego wykładem o wolności artystycznej w Chautauqua Institution w stanie Nowy Jork. Salman Rushdie doznał poważnych obrażeń podczas ataku, w tym uszkodzenia nerwu w ramieniu, rany wątroby i prawdopodobnie utraci oko.

Hadi Matar, któremu postawiono między innymi zarzuty usiłowania zabójstwa drugiego stopnia i napaści, nie przyznał się do winy.

- W jego przekonaniu misja zabicia pana Rushdie'ego jest ważniejsza niż jego osobista wolność - mówił prokurator okręgowy Jason Schmidt, który zażądał też, by oskarżony pozostał w areszcie.

Media: zachowanie Matara wskazuje, że jest świadomy swoich praw

"Sędzia David Foley nakazał Matarowi nie kontaktować się z Rushdim i przychylił się do wniosku obrońcy o wydanie tymczasowego zakazu omawiania sprawy w mediach. Powiedział, że rozważy wniosek obrony o zwolnienie Matara za kaucją" – napisała agencja Reuters.

"24 letni Matar mieszkający ostatnio w Fairview, w stanie New Jersey (…), kilka razy odezwał się krótko podczas odczytywania oskarżenia, co wskazuje na to, że jest świadomy swoich praw" – ocenił zaś dziennik "Buffalo News". Następna rozprawa odbędzie się 22 września.