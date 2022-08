Salman Rushdie zaatakowany, może stracić oko. Irańskie media: szatan został oślepiony

Po ataku na pisarza Salmana Rushdiego w irańskich mediach społecznościowych zawrzało. Część internautów potępiła zamach, inni wyrażali poparcie dla napastnika. We wpisach pojawiały się także teorie spiskowe, wiążące Rushdiego z negocjacjami nuklearnymi między Teheranem i Waszyngtonem w Wiedniu. Irańskie władze do tej pory nie komentowały zamachu, ale państwowe irańskie media świętują. "Szatan został oślepiony" - brzmiał jeden z nagłówków.

Do ataku na 75-letniego pisarza doszło w piątek. Rushdie miał wygłosić wykład o wolności artystycznej w Chautauqua Institution w stanie Nowy Jork. Przed rozpoczęciem spotkania został jednak na oczach zgromadzonych słuchaczy zaatakowany przez nożownika. Pisarz został dźgnięty nożem między innymi w szyję i brzuch. Został natychmiast przetransportowany do szpitala. Został raniony w wątrobę, może stracić też oko.

Urodzony w Indiach Rushdie, który mieszka w Nowym Jorku, spędził lata w ukryciu, bo Iran nakłaniał muzułmanów do zabicia go po wydaniu powieści "Szatańskie wersety". Pisarz naraził się na oskarżenia, że jego tom zawiera bluźniercze fragmenty.

"Szatan został oślepiony"

Głosy potępienia

Oskarżenia o spisek Waszyngtonu

"Czy to nie dziwne, że gdy zbliżamy się do potencjalnego porozumienia, Stany Zjednoczone twierdzą, że doszło do ataku na Johna Boltona, a następnie staje się to?" - napisał na Twitterze Mohammad Marandi, doradca medialny głównego irańskiego negocjatora. Wpis otrzymał setki polubień oraz komentarzy i został wielokrotnie udostępniony.