- Poczułem wielki ból i szok, i zdałem sobie sprawę, że leżę w ogromnej kałuży krwi. Uświadomiłem sobie, że umieram. To była moja dominująca myśl - powiedział we wtorek przed sądem autor "Szatańskich wersetów”.

Kim jest oskarżony?

Oskarżony nie przyznał się do winy. - Od rzeki do morza, Palestyna będzie wolna - powtarzał Matar we wtorek, kiedy wprowadzano go do sali sądowej.