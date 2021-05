"Mój lekarz błagał mnie, żebym poszła do szpitala". Salma Hayek musiała trafić pod tlen

Mój lekarz błagał mnie, żebym poszła do szpitala, ponieważ było tak źle - tak aktorka Salma Hayek wspomina swoją walkę z COVID-19. Zakażenie koronawirusem przebiegło u niej tak poważnie, że musiała mieć podawany tlen. Wygrała walkę z chorobą, ale - jak przyznała - nadal nie ma tej energii, co kiedyś.

Meksykańska aktorka Salma Hayek w wywiadzie dla "Variety" opowiedziała o swojej walce z COVID-19. Przekazała, że zakaziła się koronawirusem na początku pandemii, a COVID-19 miał u niej tak poważny przebieg, że powinna trafić do szpitala.

"Mój lekarz błagał mnie, żebym poszła do szpitala, ponieważ było tak źle" - powiedziała 54-letnia Hayek. "Powiedziałam: nie, dziękuję. Wolałbym umrzeć w domu" - dodała.

Lekarze apelują, by osoby podejrzewające u siebie zakażenie koronawiurem lub ze stwierdzoną infekcją nie zwlekali z wizytą u lekarza i - jeśli lekarz uzna to za konieczne - także w szpitalu. Argumentują, że odpowiednio wczesne zgłoszenie się do specjalisty w wielu przypadkach może zwiększyć szanse na przeżycie. Zwracają uwagę, że COVID-19 może mieć gwałtowny przebieg, a pobyt w szpitalu w takich sytuacjach jest niezbędny.