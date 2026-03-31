Świat

Sąd blokuje budowę sali balowej Białego Domu

Plac budowy sali balowej Białego Domu
W Białym Domu powstanie nowa sala balowa
Amerykański sąd przychylił się do wniosku o wstrzymanie budowy sali balowej Białego Domu. Jest to jeden ze sztandarowych projektów drugiej kadencji prezydenta USA Donalda Trumpa. Jej koszt szacowany jest na 400 milionów dolarów.

Sędzia okręgowy Richard Leon z Waszyngtonu przychylił się do wniosku National Trust for Historic Preservation, organizacji non-profit. Wniosła ona o wydanie zabezpieczenia, zarzucając Donaldowi Trumpowi przekroczenie uprawnień poprzez zburzenie historycznego Wschodniego Skrzydła Białego Domu i rozpoczęcie budowy bez zgody Kongresu.

Decyzja Leona, nominowanego przez republikańskiego prezydenta George'a W. Busha, wstrzymuje realizację projektu sali balowej o powierzchni 8300 metrów kwadratowych do czasu zakończenia postępowania. Szacowany koszt budowy to 400 milionów dolarów, czyli około półtora miliarda złotych.

Plac budowy sali balowej Białego Domu
Pozew i wątpliwości do podstaw prawnych

Trump promuje salę balową jako nowy kluczowy element Białego Domu i trwały symbol swojej prezydentury. Decyzja Leona oznacza poważny cios dla Departamentu Sprawiedliwości, który był przeciwny wnioskowi o zabezpieczenie i bronił sali balowej jako dopuszczalnej zmiany, która modernizuje teren Białego Domu.


National Trust for Historic Preservation pozwał Trumpa i kilka agencji federalnych w grudniu, po tym, jak administracja zburzyła Wschodnie Skrzydło - część kompleksu Białego Domu, zbudowaną w 1902 roku i rozbudowaną za prezydentury Franklina Delano Roosevelta (prezydentura 1933-1945) - aby zrobić miejsce dla "najwspanialszej" sali balowej w kraju, jak określił ją obecny prezydent USA.

Organizacja argumentuje, że ani prezydent, ani Służba Parków Narodowych, która zarządza terenem Białego Domu, nie miały prawa zburzyć historycznej budowli ani wznieść nowego, dużego obiektu bez wyraźnej zgody Kongresu. Podczas rozprawy 17 marca Leon zwracał uwagę prawnikom rządu na zmieniające się wyjaśnienia Departamentu Sprawiedliwości dotyczące uprawnień prezydenta w tej sprawie.

Projekt Białego Domu z ukończoną salą balową
Sala balowa ma odciążyć rezydencję

Administracja Trumpa przekonywała, że ​​sala balowa zmodernizuje infrastrukturę, wzmocni bezpieczeństwo i odciąży rezydencję - najstarszą, centralną część kompleksu Białego Domu, w której są mieszkania prezydenta i jego rodziny. Chodzi o to, że rezydencja jest za mała na to, żeby organizować w niej duże imprezy - dotychczas posiłkowano się budowaniem tymczasowych obiektów na terenie Białego Domu.


Urzędnicy podkreślają, że projekt jest finansowany w całości przez prywatnych darczyńców - co Trump wielokrotnie podkreślał. Panel Komisji Sztuk Pięknych Stanów Zjednoczonych, złożony wyłącznie z osób mianowanych przez Trumpa, zagłosował w lutym stosunkiem głosów 6 do 0 za zatwierdzeniem projektu.

Sala balowa jest częścią szerszego planu Trumpa, mającego na celu przekształcenie centrum Waszyngtonu, który obejmuje również plany wzniesienia 76-metrowego łuku oraz renowację Kennedy Center, zabytku kultury i centrum widowiskowego.

USABiały DomDonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaSądWaszyngton
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Oceny Polaków po porażce ze Szwecją
EUROSPORT
imageTitle
Dramat Polaków w ostatnich minutach. Mundial bez nas
EUROSPORT
GettyImages-2268692548
Płacz Polaków, euforia Szwedów. Tak relacjonowaliśmy mecz o mundial
EUROSPORT
Shelly Kittleson
Wciągnięta siłą do samochodu. Władze USA: wiemy o uprowadzeniu dziennikarki
Świat
imageTitle
Sędzia nie widział karnego dla Polski. Imponująca reakcja
EUROSPORT
imageTitle
Co ze zdrowiem Tomasiaka? Małysz przekazał najnowsze informacje
EUROSPORT
Kierowca potrącił mężczyznę na Trasie Siekierkowskiej
Kierowca potrącił pracownika drogowego na Trasie Siekierkowskiej
WARSZAWA
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rozbita
BIZNES
Przymrozki, noc, zimno
Żółte alarmy w 12 województwach. Tu należy uważać
METEO
Powierzchnia Księżyca z bliska
Włoski astronauta będzie chodził po Księżycu
METEO
KROPKA
Nawrocki u Orbana. "Ruch absolutnie nielogiczny"
Kropka nad i
Szwecja - Polska
Niesamowita precyzja Zalewskiego. Tak odpowiedział Szwedom
EUROSPORT
imageTitle
Cudowna akcja i gol Szwecji. Polacy w szoku
EUROSPORT
imageTitle
Gwizdy podczas hymnów. Skandaliczne zachowanie kibiców w Solnie
EUROSPORT
"Turystyka paliwowa" na polskich stacjach
Niemcy piszą o raju w Polsce. Minister reaguje
BIZNES
imageTitle
Wściekł się po decyzji sędziego, nagle upadł. Trener zabrany do szpitala
EUROSPORT
deszcz, ulewa, noc
Nocą lokalnie popada deszcz, miejscami też śnieg
METEO
Michał Szczerba, Janusz Cieszyński
"Ten proces się dokonał". Szczerba o decyzji Nawrockiego: nie ma logiki
Polska
epa12862010
Ceny paliw w USA poszybowały. Trump traci zaufanie wyborców
BIZNES
Bogdan Święczkowski
"Chroni go immunitet, ale że popełnione byłoby przestępstwo, nie miałbym wątpliwości"
Polska
Zatrzymany w rękach policji
Czech ścigany za zabójstwo Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany w Polsce
Szczecin
Humbak
Po raz kolejny utknął na mieliźnie. Jego stan jest krytyczny
METEO
imageTitle
Oficjalny skład Polaków na mecz ze Szwecją
EUROSPORT
Aleje Jerozolimskie do przebudowy
Rozbudują Aleje Jerozolimskie. Miasto wybiera projektanta
WARSZAWA
Polscy kibice opanowali Sztokholm
Polscy kibice opanowali centrum Sztokholmu
EUROSPORT
"Złote Blachy" rozdane
Walka z piractwem to ich chleb powszedni. "Złote Blachy" rozdane
WARSZAWA
10 min
pc
Celine Dion wraca na scenę. Czy pokonała nieuleczalną chorobę?
Fakty+
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany wjechał w grupę pieszych, zginął żołnierz. Kierowca skazany
Szczecin
Dwie polskie wyrzutnie systemu obrony powietrznej Patriot, a w środku wyrzutnia iLauncher z Małej Narwi
Polska "nie planuje" przemieszczać Patriotów
Polska
Niebezpieczne zdarzenie w tunelu na Zakopiance
Koło odpadło od ciężarówki. Nagranie z tunelu
Kraków

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica