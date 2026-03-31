Sąd blokuje budowę sali balowej Białego Domu

W Białym Domu powstanie nowa sala balowa Źródło: Reuters

Sędzia okręgowy Richard Leon z Waszyngtonu przychylił się do wniosku National Trust for Historic Preservation, organizacji non-profit. Wniosła ona o wydanie zabezpieczenia, zarzucając Donaldowi Trumpowi przekroczenie uprawnień poprzez zburzenie historycznego Wschodniego Skrzydła Białego Domu i rozpoczęcie budowy bez zgody Kongresu.

Decyzja Leona, nominowanego przez republikańskiego prezydenta George'a W. Busha, wstrzymuje realizację projektu sali balowej o powierzchni 8300 metrów kwadratowych do czasu zakończenia postępowania. Szacowany koszt budowy to 400 milionów dolarów, czyli około półtora miliarda złotych.

Plac budowy sali balowej Białego Domu Źródło: Will Oliver/EPA/PAP

Pozew i wątpliwości do podstaw prawnych

Trump promuje salę balową jako nowy kluczowy element Białego Domu i trwały symbol swojej prezydentury. Decyzja Leona oznacza poważny cios dla Departamentu Sprawiedliwości, który był przeciwny wnioskowi o zabezpieczenie i bronił sali balowej jako dopuszczalnej zmiany, która modernizuje teren Białego Domu.

National Trust for Historic Preservation pozwał Trumpa i kilka agencji federalnych w grudniu, po tym, jak administracja zburzyła Wschodnie Skrzydło - część kompleksu Białego Domu, zbudowaną w 1902 roku i rozbudowaną za prezydentury Franklina Delano Roosevelta (prezydentura 1933-1945) - aby zrobić miejsce dla "najwspanialszej" sali balowej w kraju, jak określił ją obecny prezydent USA.

Organizacja argumentuje, że ani prezydent, ani Służba Parków Narodowych, która zarządza terenem Białego Domu, nie miały prawa zburzyć historycznej budowli ani wznieść nowego, dużego obiektu bez wyraźnej zgody Kongresu. Podczas rozprawy 17 marca Leon zwracał uwagę prawnikom rządu na zmieniające się wyjaśnienia Departamentu Sprawiedliwości dotyczące uprawnień prezydenta w tej sprawie.

Projekt Białego Domu z ukończoną salą balową Źródło: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP

Sala balowa ma odciążyć rezydencję

Administracja Trumpa przekonywała, że ​​sala balowa zmodernizuje infrastrukturę, wzmocni bezpieczeństwo i odciąży rezydencję - najstarszą, centralną część kompleksu Białego Domu, w której są mieszkania prezydenta i jego rodziny. Chodzi o to, że rezydencja jest za mała na to, żeby organizować w niej duże imprezy - dotychczas posiłkowano się budowaniem tymczasowych obiektów na terenie Białego Domu.

Urzędnicy podkreślają, że projekt jest finansowany w całości przez prywatnych darczyńców - co Trump wielokrotnie podkreślał. Panel Komisji Sztuk Pięknych Stanów Zjednoczonych, złożony wyłącznie z osób mianowanych przez Trumpa, zagłosował w lutym stosunkiem głosów 6 do 0 za zatwierdzeniem projektu.

Sala balowa jest częścią szerszego planu Trumpa, mającego na celu przekształcenie centrum Waszyngtonu, który obejmuje również plany wzniesienia 76-metrowego łuku oraz renowację Kennedy Center, zabytku kultury i centrum widowiskowego.

