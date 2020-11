- Rozpoczęła się wojna. Maroko unieważniło zawieszenie broni - powiedział AFP szef dyplomacji Sahary Zachodniej Mohamed Salem Ould Salek. Odniósł się w ten sposób do operacji sił marokańskich, które w piątek przystąpiły do usuwania blokady drogi na południu terytorium w Al-Karakat przy granicy z Mauretanią.

Przyjęta w październiku przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucja 2548 wzywa do przyjęcia "realistycznego, praktycznego i trwałego rozwiązania opartego na kompromisie", co zdaniem zwolenników niepodległości podważa perspektywy organizacji referendum ws. przyszłości Sahary Zachodniej.

Spór o status Sahary Zachodniej

Konflikt o status Sahary Zachodniej trwa od 1975, kiedy Hiszpania wycofała się ze swojej byłej kolonii, a na tereny wkroczyły wojska Maroka i Mauretanii. Walki ze wspieranym przez Algierię Frontem Polisario trwały do podpisania zawieszenia broni w 1991 r. Polisario kontroluje ok. 20 proc. terytorium, a pozostałą część kontroluje Maroko, uznające Saharę Zachodnią za własne terytorium. Mimo to status ziem zamieszkiwanych przez prawie pół miliona mieszkańców pozostaje nierozstrzygnięty. W tle konfliktu są znajdujące się w granicach Sahary Zachodniej złoża ropy naftowej.