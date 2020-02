"Czasem życie nie układa się tak, jak byśmy chcieli". Test rakiety się nie powiódł

Wystrzelenie Safira zostało zaplanowane tak, by zbiegło się w czasie z obchodami rocznicy islamskiej rewolucji z 1979 roku. AP przypomina, że stało się tradycją, iż Teheran pokazuje światu swoje nowe zdobycze techniczne i wojskowe właśnie w tym okresie. Na zdjęciach satelitarnych, do których dotarła agencja, widać, że na wierzy startowej umieszczono portrety ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego i jego następcy Alego Chameneia. Iran zainwestował blisko 2 mln euro w Safira - poinformował wcześniej irański minister ds. informacji i telekomunikacji Mohamad Dżawad Azari Dżahromi. Satelita miał okrążać Ziemię przez dwa i pół roku.

"Nie udało nam się"

Planet Labs Inc, Middlebury Institute of International Studies/A/East News

Długie prace

Prace nad irańskim satelitą rozpoczęły się trzy lata temu. Irańska Agencja Kosmiczna informowała, że zostanie on umieszczony na wysokości 530 km nad Ziemią i będzie okrążać naszą planetę 15 razy dziennie. Teheran przekonywał, że Safir będzie wykonywać zdjęcia do badań czysto cywilnych.

Od 2009 roku Iran jest jednym z dwóch (poza Izraelem) bliskowschodnich państw posiadających zdolność do wyniesienia na orbitę satelitów przy pomocy własnych rakiet nośnych. Mimo ambitnych planów rozwojowych, ubiegły rok był dla Irańskiej Agencji Kosmicznej wyjątkowo nieudany – z powodu usterek technicznych nie udało się wystrzelić dwóch satelitów, Pajam (pers. wiadomość) i Dusti (pers. przyjaźń), a w sierpniu doszło do eksplozji przy próbie wystrzelenia rakiety przenoszącej satelitę. Stany Zjednoczone twierdzą, że irańska technologia umieszczenia satelitów na orbicie może być "przykrywką" dla programu rozwoju pocisków balistycznych, zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Teheran konsekwentnie zaprzecza, jakoby jego dążenia do wystrzelenia satelity stanowiły osłonę dla rozwoju pocisków dalekiego zasięgu i twierdzi, że nigdy nie dążył do rozwoju broni jądrowej.