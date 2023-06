Sąd Najwyższy USA zakazuje stosowania kryteriów rasowych w rekrutacji na studia. Orzeczenie skrytykował Joe Biden

czytaj dalej

Zdjęcia satelitarne pokazują nowe obiekty w nieużywanej bazie wojskowej na Białorusi - donosi portal BBC. Według niego mogą to być namioty. Nie jest jasne, kto jest odpowiedzialny za wzniesienie tych konstrukcji. Wcześniej jednak Alaksandr Łukaszenka przekazał, że zaoferował Grupie Wagnera jedną z opuszczonych baz. - Jeśli udało im się dotrzeć do połowy drogi do Moskwy w ciągu jednego dnia, można przypuszczać, że mogą już zacząć budować obozy na Białorusi - oceniła Marina Miron, badaczka specjalizująca się w tematyce rosyjskiej armii.