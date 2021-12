Departament Stanu o decyzji w sprawie likwidacji Memoriału: jesteśmy solidarni z tymi, którzy stali się celem represji

Departament Stanu USA potępił rozwiązanie przez rosyjski Sąd Najwyższy stowarzyszenia Memoriał, zajmującego się badaniem zbrodni stalinowskich. Resort zaapelował do władz Rosji, by przestały tłumić głosy niezależne i głosy obrońców praw człowieka. W podobnym tonie wypowiedziało się także MSZ Niemiec, minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian czy resort dyplomacji Czech.

Sąd Najwyższy Rosji uwzględnił we wtorek wniosek prokuratury generalnej i zdecydował o likwidacji Memoriału , który od 30 lat dokumentował zbrodnie stalinowskie i bronił praw człowieka w Rosji.

Do tej kwestii odniósł się rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. - Jesteśmy solidarni z tymi, którzy stali się celem represji za to, że korzystali ze swego prawa do swobody wypowiedzi, wolności tworzenia stowarzyszeń i pokojowych zgromadzeń - powiedział.