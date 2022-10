Nie żyje Sacheen Littlefeather. Dwa tygodnie wcześniej przyjęła przeprosiny za obelgi i gwizdy podczas oscarowej gali

W imieniu Marlona Brando odmówiła przyjęcia statuetki Oscara

W 1973 roku Marlon Brando otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora za rolę w kultowym “Ojcu Chrzestnym”. Wówczas, zgodnie z życzeniem Brando, Sacheen wyszła na scenę i w ciągu 60-sekundowego przemówienia poinformowała, że odtwórca roli Dona Corleone "z żalem nie może przyjąć tej bardzo hojnej nagrody". Był to wyraz sprzeciwu wobec sposobu w jaki rdzenni Amerykanie byli traktowani przez ówczesny przemysł filmowy. Podczas wystąpienia, Sacheen odczytała fragment listu napisanego przez Brando, w którym aktor odniósł się również do wymiany ognia z udziałem agentów federalnych, podczas której zginęło dwóch rdzennych Amerykanów. Wydarzenie to miało miejsce na kilka miesięcy przed wręczeniem statuetek.