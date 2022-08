Drążył tunel do skarbca, utknął pod ziemią. Wezwał pomoc

W Rzymie służby wyciągnęły z podziemnego tunelu mężczyznę, który wykopywał go ze wspólnikami, by - jak podejrzewają karabinierzy - włamać się do pobliskiego banku. Gdy na mężczyzn zawalił się fragment przebiegającej nad nimi ulicy, jeden z nich został uwięziony i zaczął wzywać pomocy. Cała akcja trwała około osiem godzin - doniosła włoska agencja ANSA.

Wyjaśniają, że złodziej, pechowiec z gangu, znajdował się w połowie długości planowanego tunelu, na głębokości około 6 metrów. To nim zdaniem włoskich mediów członkowie "podziemnej bandy" planowali dostać się do banku i go obrabować. Do którego - nie wiadomo, bo w odległości 300 metrów znajdują się tam dwie różne filie.