Nabożeństwo drogi krzyżowej w Koloseum rozpoczęło się o godz. 21.15. Franciszek nie przewodniczy drodze krzyżowej w Koloseum po raz pierwszy od początku swojego pontyfikatu. Nabożeństwo obserwuje z watykańskiego Domu Świętej Marty, co wytłumaczono intensywnym zimnem w Wiecznym Mieście. Papież dochodzi do zdrowia po niedawnym zapaleniu oskrzeli, które było powodem jego hospitalizacji.

Największe emocje budzi powtórzenie scenariusza sprzed roku, gdy rozważania do jednej ze stacji Via Crucis napisały wspólnie Ukrainka i Rosjanka. W tym roku zrobili to młody Ukrainiec z Mariupola, który był uchodźcą we Włoszech i wrócił do swojego kraju, oraz młody Rosjanin, który stracił na wojnie brata.