Świat Koloseum zamknięte dla zwiedzających po wypadku. Nie żyje 22-latek

Rzym. Koloseum zamknięte po tragicznym wypadku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FEDERICO PERRUOLO

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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z wtorku na środę. Pracownik Koloseum, 22-letni Andrea Moretti, zginął w trakcie montowania nowego systemu oświetlenia wewnątrz rzymskiego zabytku. Jak przekazało włoskie Ministerstwo Kultury, gdy doszło do wypadku mężczyzna znajdował się nad najwyższym punktem amfiteatru. Spadł z wysokości około dziesięciu metrów.

Stacja Rai News cytuje wstępne ustalenia prokuratury, według których mężczyzna został znaleziony w uprzęży, ale nieprzypięty do liny. W momencie wypadku na miejscu przebywało też dwóch innych pracowników, w tym szwagier ofiary. Obaj zostali przesłuchani. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.

Koloseum nieczynne po śmierci 22-letniego pracownika Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FEDERICO PERRUOLO

Zamknięcie Koloseum to rzadkość

"Jesteśmy zszokowani tym tragicznym wydarzeniem" - podkreślił w oświadczeniu włoski minister kultury Alessandro Giuli. Złożył też kondolencje bliskim zmarłego. Zaznaczył, że to "bezsensowna śmierć młodego człowieka wykonującego swoją pracę". Premier Włoch Giorgia Meloni podkreśliła w komunikacie, że "śmierć w wieku 22 lat jest nie do przyjęcia, tym bardziej, jeśli dochodzi do niej w miejscu pracy". Zaznaczyła, że władze dołożą wszelkich starań, "aby podobne tragedie nigdy więcej się nie powtórzyły”

W związku ze zdarzeniem, na znak szacunku wobec zmarłego, zdecydowano o zamknięciu Koloseum. Początkowo tylko częściowo, ale po proteście związku zawodowego CGIL postanowiono zamknąć obiekt całkowicie. Wstrzymano też do odwołania wszelkie prace remontowe i konserwacyjne.

Koloseum to najczęściej odwiedzana atrakcja we Włoszech. Media zauważają, że wyłączenie tego zabytku z ruchu turystycznego jest rzadkością. Ostatnim razem Koloseum było zamknięte na kilka tygodni z powodu pandemii w 2020 roku. W ciągu roku jest nieczynne wyłącznie 25 grudnia i 1 stycznia, niekiedy nie jest dostępne przez kilka godzin z powodu ważnych wydarzeń.

Redagował AM