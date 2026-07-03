Świat "Piekło przy Koloseum". Świętowali urodziny, starli się z policją Oprac. Paulina Borowska |

Rzym. Koloseum na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive

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Do zdarzenia doszło w środowy wieczór w Rzymie. Jak opisuje stacja Rai News, na popularnym placu Largo Gaetana Agnesi tuż obok Koloseum duża grupa młodych osób świętowała urodziny 21-letniego obywatela Egiptu. Według lokalnego portalu La Capitale było to łącznie około 40 osób, a wśród nich wielu niepełnoletnich cudzoziemców.

W pewnym momencie uczestnicy imprezy obok jednego z najsłynniejszych rzymskich zabytków odpalili materiały pirotechniczne. Nagrania z tego incydentu szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych. Widać na nich tańczącą, śpiewająca młodzież, która odpala race i świece dymne. Wszystko to na oczach przerażonych turystów i mieszkańców.

Starcie z policją w Rzymie

Na zachowanie grupy zareagowała policja. Rai News opisuje, że w trakcie kontroli uczestnicy imprezy otoczyli funkcjonariuszy i utrudniali prowadzenie czynności. Portal Roma Today dodaje, że w międzyczasie okazało się, że 21-letni Egipcjanin ma nieważne zezwolenie na pobyt we Włoszech i miał nie zgodzić się na udanie się na komisariat.

Wtedy sytuacja miała się wymknąć spod kontroli. Znajomi mężczyzny próbowali mu pomóc w konflikcie z policją i doszło do starć. Dwóch policjantów zostało rannych, trafili do szpitala. Uszkodzony został policyjny samochód.

"Turyści uciekali, szukając schronienia w pobliskich restauracjach" - relacjonował portal La Capitale, pisząc o "chaosie" i "gwałtownym ataku" na radiowóz.

Roma, altre immagini dal Colosseo, ormai ostaggio dei “maranza” pic.twitter.com/IYEsNoo6Qh — Francesca Totolo (@fratotolo2) July 3, 2026 Rozwiń

Policja potwierdziła w wydanym oświadczeniu, że interweniowała z powodu "zamieszek wywołanych przez grupę osób". Wskutek tego trzy osoby zatrzymano.

"Piekło przy Koloseum"

La Capitale pisze o "piekle przy Koloseum", a grupę młodych imprezowiczów nazywa tzw. rzymskimi maranza. Tak często określa się młode osoby zachowujące się w sposób chuligański. Opisuje ich jako "gotowych na wszystko, by rzucić wyzwanie państwu na oczach niedowierzających turystów".

Portal dodaje, że incydent ten jest kolejnym z serii, jaka miała miejsce w ostatnich miesięcach w tym miejscu. "Pomimo licznych aresztowań sytuacja na tym terenie, jak się wydaje, wymknęła się spod kontroli. To pozostawia przestrzeń grupom, które traktują Koloseum jako ich miejsce handlu narkotykami i przemocy" - podkreśla lokalny rzymski portal.

Po wieczornym zdarzeniu w sieci zaczęły krążyć pogłoski o rzekomej kradzieży pojazdu policyjnego przez jednego z uczestników imprezy, jednak policja zdementowała te doniesienia. Służby wyjaśniły, że kierowcą auta był funkcjonariusz ubrany po cywilnemu.