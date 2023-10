Masywny rottweiler spadł z trzeciego piętra na ciężarną kobietę. Poszkodowana jest w ciężkim stanie, pies nie żyje

Do szpitala w Rzymie trafiła ciężarna kobieta, na którą z balkonu na trzecim piętrze spadł pies rasy rottweiler. Pacjentka została przyjęta w ciężkim stanie. Do wypadku doszło w centrum włoskiej stolicy - podała w piątek agencja Ansa.

Karabinierzy prowadzą postępowanie, by wyjaśnić, jak doszło do tego, że pies spadł z balkonu. Jego właścicielka powiedziała, że nie była świadkiem tego zdarzenia i nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje.