To tu zamordowano Cezara. Słynny rzymski plac otwiera się dla turystów

We wtorek w Rzymie otwarto dla turystów Largo di Torre Argentina (Plac Argentyński). Do tej pory pozostawał zamknięty dla odwiedzających i można było go podziwiać tylko zza ustawionych wokół barierek. W mieście znany jest również jako "kocie sanktuarium", ze względu na dużą liczbę tych sympatycznych czworonogów. W nowym sezonie wakacyjnym pojawiła się możliwość zwiedzania go z bliska, spacerując po nowo utworzonym chodniku.