Świat Papież Leon XIV wychodzi ze szpitala. Już w niedzielę odmówi modlitwę Rafał Molenda |

Wierni przed Polikliniką Gemelli, gdzie papież przeszedł operację. Nagranie z 17 października Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ANSA

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Po kilku dniach niepewności z Watykanu napłynęły dobre wiadomości dotyczące zdrowia papieża Leona XIV. Lekarze uznali, że 71-letni Ojciec Święty może opuścić rzymski szpital Gemelli, gdzie we wtorek przeszedł operację związaną z nowotworem płuca.

Watykan poinformował, że decyzję o wypisie podjęto po przeprowadzeniu kontrolnych badań. Lekarze ocenili wyniki badań krwi, prześwietlenia klatki piersiowej oraz ogólny stan zdrowia papieża.

- Biorąc pod uwagę wyniki badań krwi oraz kontrolnego prześwietlenia radiologicznego klatki piersiowej, które zostały wykonane dziś (w sobotę - red.) rano, a także po ocenie stanu klinicznego Ojciec Święty został uznany za zdolnego do wypisania ze szpitala - poinformowali w wydanym komunikacie doktor Luigi Carbone z Watykanu i profesor Stefano Margaritora.

Według biura prasowego Watykanu w niedzielę Leon XIV odmówi modlitwę Anioł Pański z okna apartamentu w Pałacu Apostolskim. Na placu Świętego Piotra spodziewane są tłumy pielgrzymów, którzy oczekują na pojawienie się papieża.

Diagnoza i leczenie

Hospitalizacja Leona XIV rozpoczęła się po diagnozie gruczolakoraka płuca, najczęściej występującego rodzaju raka płuc. Podczas operacji lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Według medyków zabieg przebiegł pomyślnie i nie wystąpiły żadne komplikacje. Lekarze nie ujawnili dotąd wielkości guza ani informacji, czy nowotwór rozprzestrzenił się do okolicznych węzłów chłonnych. To właśnie te czynniki mają kluczowe znaczenie dla dalszych rokowań.

Choroba Leona XIV wywołała duże poruszenie w Kościele katolickim. Papież ma 71 lat i uchodzi za osobę aktywną i energiczną. Na Stolicę Piotrową został wybrany w maju 2025 roku, dlatego informacja o nowotworze wywołała pytania o dalszy przebieg jego pontyfikatu.

Zapowiedziane na niedzielę pojawienie się papieża przed wiernymi ma być pierwszym sygnałem, że zakończył najtrudniejszy etap leczenia i rozpoczyna rekonwalescencję po operacji.