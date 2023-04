Księżniczka ma zostać eksmitowana z willi wartej prawie pół miliarda euro. Jej sufit ozdabiał sam Caravaggio

W czwartek księżniczka Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi ma zostać eksmitowana z rzymskiej Casino dell’Aurora - informuje biznesowy magazyn "Fortune". Bajecznie drogą rezydencję z 1570 roku, w której sufit jednego z pomieszczeń przyozdobił Caravaggio, chcą teraz przejąć dzieci zmarłego księcia Ludovisi, męża kobiety.

W styczniu rzymski sąd zdecydował, że Ludovisi, urodzona w Teksasie jako Rita Carpenter, musi opuścić rezydencję Casino dell’Aurora do 20 kwietnia. Jak wyjaśnia "Fortune", uzasadniając swój styczniowy wyrok, sąd zaznaczył, iż księżniczka nie utrzymywała domu "w dobrym stanie". To przez jej zaniechania miało dojść do uszkodzenia jednej z zewnętrznych ścian budynku. Zgodnie z nakazem policja ma obowiązek dokonania siłowej eksmisji każdej osoby, która po wyznaczonym przez sąd terminie pozostanie na terenie posiadłości Casino dell’Aurora. Funkcjonariusze są również zobowiązani do "pozbycia się lub zniszczenia" wszelkich pozostawionych mebli i dokumentów - wynika z cytowanej przez magazyn treści nakazu.

W środowy wieczór Ludovisi wciąż przebywała w rezydencji, czekając na policjantów, którzy rankiem następnego dnia mieli przyjść, by zrealizować nakaz eksmisji - informuje "Fortune". Według tej samej relacji, wraz z księżniczką w środku przebywała ukraińska gospodyni, a także jej córka i wnuki, które w ubiegłym roku uciekły z zaatakowanego przez Rosję Kijowa. W momencie publikacji tego tekstu w czwartek, nie było jeszcze wiadomo, czy dokonano już eksmisji.

Rzym. Villa Aurora ma zostać sprzedana

"Fortune" tłumaczy w swoim tekście, że położona przy słynnej rzymskiej Via Veneto rezydencja została zbudowana w 1570 roku i jest własnością rodziny Ludovisi od początków XVII wieku. Po śmierci prawowitego spadkobiercy willi, księcia Nicolo Boncompagni Ludovisi w 2018 roku, rozpoczął się spór dotyczący dziedziczenia luksusowej nieruchomości, między dziećmi zmarłego z pierwszego małżeństwa a Amerykanką, która była jego trzecią żoną. Jak podaje biznesowy magazyn, dzieci księcia twierdzą, że dziadek chciał, by to one przejęły rezydencję, a ich ojciec źle zarządzał majątkiem. Córka księcia Nicolo Ludovisi, w środę, a więc dzień przed terminem eksmisji, pochwaliła na swoim twitterowym profilu decyzję sądu.

Rita Ludovisi w środę przekazała agencji AP oświadczenie, w którym podkreśliła, że wraz z mężem ciężko pracowała, by utrzymać dom w dobrym stanie. Decyzję o wydaniu nakazu eksmisji nazwała "nieoczekiwaną i niesprawiedliwą". "Co za brutalne zakończenie wspólnego życia z moim ukochanym Nicolo" - napisała księżniczka w cytowanym oświadczeniu.

Magazyn "Fortune" informuje, że gdy w zeszłym roku sąd wystawił willę na aukcję, jej wartość wyceniono na 471 milionów euro. To jedna z najdroższych rezydencji na świecie. Cenę położonego w centrum Rzymu budynku na tak kosmiczny poziom wynosi choćby to, że sufit w jednym z jego pokojów pomalowany został przez Caravaggia. To jedyne istniejące jego malowidło tego typu.

Kim jest księżniczka Ludovisi - Rita Carpenter?

Urodzona w 1949 roku księżniczka Rita - wówczas Rita Carpenter - dorastała na farmie w Teksasie. Jako dwudziestokilkulatka zaangażowała się w politykę i wyjechała do Waszyngtonu. W 1976 roku wyszła za Johna Jenrette Jr., który zasiadał wówczas w Izbie Reprezentantów. Sama Carpenter znana była jako dziennikarka telewizyjna, aktorka i modelka. W 2009 roku wzięła ślub ze starszym od niej o osiem lat księciem Ludovisi.

Autor:kgo//am

Źródło: "Future", "New York Post"