Droga krzyżowa z udziałem papieża Franciszka. Ukrainka i Rosjanka wspólnie trzymały krzyż

Droga krzyżowa w Koloseum

Przy drugiej stacji o doświadczeniach opowiedziała rodzina, która wyjechała na misję 10 lat temu. Przyznała, że są pokusy, by uciec i zostawić wszystko, ale byłaby to "zdrada wobec ubogich braci".

Sugestywnymi doświadczeniami podzielili się przy piątej stacji rodzice dziecka z niepełnosprawnością. "Lekarze jasno dawali nam do zrozumienia, że lepiej będzie, jeśli się nie urodzi" - napisali. Jak dodali, usłyszeli, że to będzie ciężar dla nich i dla społeczeństwa. "Nie jesteśmy odporni na krzyż wątpliwości czy pokusy zastanawiania się, jak by to było, gdy sprawy potoczyły się inaczej. Ale tak naprawdę niepełnosprawność to stan, nie charakterystyka, a dusza, Bogu dzięki, nie zna barier" - wyznali rodzice.