Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski w bazie wojskowej przy granicy polsko-ukraińskiej

Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, spotkał się w piątek rano z wojskowymi z USA i Polski w bazie na terenie Podkarpacia, by - jak przekazał w mediach społecznościowych - bezpośrednio zapoznać się z sytuacją. "Stany Zjednoczone i Polska stoją ramię w ramię w tym trudnym czasie" – zapewnił. W nagraniu dołączonym do tweeta podkreślił między innymi, że "Polska jest bezpieczna". W rozmowie z reporterem TVN24 zapewnił, że "jesteśmy tu, aby pomóc".

Brzezinski: jesteśmy tu, aby pomóc

O sytuacji na Ukrainie powiedział, że "to tragiczne". - Płakać mi się chce. To katastrofa w wymiarze ludzkim. To okrutna, straszna rzecz - skomentował. Zapewnił, że Ukraińcy nie są sami, czym odniósł się do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w czwartek wieczorem w orędziu stwierdził, że jego kraj "został sam".