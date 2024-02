Rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 17 lutego

1. Nawalny zmarł w kolonii karnej

2. Akcje ku pamięci Nawalnego, zatrzymania w Moskwie

3. Trump ma zapłacić setki milionów dolarów kary za oszustwo

4. Morawiecki i inni politycy PiS przesłuchiwani ws. wyborów korespondencyjnych

5. Bodnar odpowiedział na prośbę sędzi, która chce cofnięcia nominacji od neo-KRS

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar delegował sędzię Annę Kalbarczyk do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Kalbarczyk napisała list do ministra z prośbą o cofnięcie jej do Sądu Okręgowego i przeprowadzenie ewentualnej kolejnej procedury nominacyjnej do Sądu Apelacyjnego. Nominację do SA uzyskała w 2019 roku od upolitycznionej neo-KRS.