Prezydent USA Joe Biden odbył rutynowe badania lekarskie. Dariusz Joński zapowiedział konfrontację między prokuratorkami Ewą Wrzosek i Edytą Dudzińska. Adele odwołała dziesięć koncertów. Na wodach francuskich kanału La Manche doszło do wypadku łodzi z migrantami. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 29 lutego.

1. Zapowiedź wniosku o konfrontację prokuratorek

Edyta Dudzińska stanęła przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. To prokurator, która w kwietniu 2020 roku umorzyła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych zaledwie trzy godziny po tym, jak wszczęła je prokurator Ewa Wrzosek.

2. Biden po badaniach

Prezydent USA Joe Biden odbył rutynowe badania lekarskie w szpitalu wojskowym Walter Reed w stanie Maryland. - Wszystko jest w porządku - przekazał dziennikarzom po badaniach. Zapytany, czy jest coś, czym Amerykanie powinni się niepokoić, Biden zażartował na temat swojego wieku. - No cóż, lekarze uważają, że wyglądam za młodo - powiedział.

3. Akcja ratunkowa na kanale La Manche

4. Zmarł Richard Lewis

Richard Lewis, amerykański komik i aktor zmarł w wieku 76 lat. Artysta przyznał w 2023 roku, że cierpi na chorobę Parkinsona, przez co rezygnuje ze sceny standupowej. Mimo to wystąpił w emitowanym obecnie dwunastym sezonie serialu "Pohamuj entuzjazm" ("Curb Your Enthusiasm").