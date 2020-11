Rzecznik TSUE: wydawane w Polsce europejskie nakazy aresztowania nie powinny być automatycznie odrzucane

Zdaniem rzecznika generalnego TSUE systemowe lub ogólne nieprawidłowości, jakie można było stwierdzić w odniesieniu do niezależności polskich sądów, nie pozbawiają tych sądów charakteru organów sądowych. "Sądy pozostają organami sądowymi, pomimo że niezawisłość sądownictwa została zagrożona" - wskazał.

Rzecznik TSUE: automatyczna odmowa wykonywania ENA z Polski nieuzasadniona

Jak podkreślono w komunikacie prasowym TSUE, "do tych 'wyjątkowych okoliczności' zalicza się faktycznie rzeczywiste ryzyko naruszenia prawa podstawowego osoby, której dotyczy wniosek o przekazanie, do rzetelnego procesu wynikające z 'systemowych lub ogólnych nieprawidłowości' w wydającym nakaz państwie członkowskim w odniesieniu do niezawisłości sądów".