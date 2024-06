W Niemczech nie będzie przedterminowych wyborów mimo słabego wyniku partii rządzących w wyborach do europarlamentu - poinformował rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit. Zapewnił, że "w żadnym momencie, ani przez sekundę" nie było to tematem. O potrzebie "nowych wyborów i nowego początku dla naszego kraju tak szybko, jak to możliwe" mówi natomiast lider chadeckiej CSU Markus Soeder.