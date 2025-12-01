UE reaguje po paraliżu lotniska na Litwie

Paraliż lotniska w Wilnie Źródło: TVN24

Jak podaje agencja Reutera, unijni dyplomaci domagają się, aby Białoruś zaprzestała hybrydowych ataków na państwa Unii Europejskiej.

Decyzja o wezwaniu przedstawiciela Białorusi zapadła po tym, jak w poniedziałek rano lotnisko w Wilnie wznowiło pracę po ponad jedenastogodzinnym paraliżu, spowodowanym wykryciem podejrzanych balonów w litewskiej przestrzeni powietrznej.

"Hybrydowe ataki" na Litwę

Litewska agencja informacyjna ELTA przypomniała, że w tym tygodniu w litewskiej przestrzeni powietrznej odnotowano wzmożoną aktywność balonów kontrabandowych wypuszczanych z terytorium Białorusi.

W zeszłym miesiącu Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią z powodu naruszania przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne nadlatujące z tego kraju. Przejścia zostały ponownie otwarte w czwartek.

Białoruś blokuje ruch litewskich ciężarówek, które utknęły na jej terytorium po zamknięciu granicy. Mimo otwarcia granicy Mińsk nie wypuszcza samochodów.

Litewscy ministrowie spraw zagranicznych oraz transportu, Kestutis Budrys i Juras Taminskas, zaapelowali do Komisji Europejskiej o pomoc w odzyskaniu ciężarówek, a także o nałożenie dodatkowych sankcji na władze w Mińsku za balony przemytnicze.

W związku z powtarzającymi się incydentami w litewskiej przestrzeni powietrznej w ostatnich miesiącach zwołano kilka posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Litwy, a kwestia ataku hybrydowego Mińska jest omawiana w różnych formatach na szczeblu krajowym i międzynarodowym - podkreśla litewski portal Lietuvos rytas.

