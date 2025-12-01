UE reaguje po paraliżu lotniska na Litwie

Jak podaje agencja Reutera, unijni dyplomaci domagają się, aby Białoruś zaprzestała hybrydowych ataków na państwa Unii Europejskiej.
Decyzja o wezwaniu przedstawiciela Białorusi zapadła po tym, jak w poniedziałek rano lotnisko w Wilnie wznowiło pracę po ponad jedenastogodzinnym paraliżu, spowodowanym wykryciem podejrzanych balonów w litewskiej przestrzeni powietrznej.
"Hybrydowe ataki" na Litwę
Litewska agencja informacyjna ELTA przypomniała, że w tym tygodniu w litewskiej przestrzeni powietrznej odnotowano wzmożoną aktywność balonów kontrabandowych wypuszczanych z terytorium Białorusi.
W zeszłym miesiącu Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią z powodu naruszania przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne nadlatujące z tego kraju. Przejścia zostały ponownie otwarte w czwartek.
Białoruś blokuje ruch litewskich ciężarówek, które utknęły na jej terytorium po zamknięciu granicy. Mimo otwarcia granicy Mińsk nie wypuszcza samochodów.
Litewscy ministrowie spraw zagranicznych oraz transportu, Kestutis Budrys i Juras Taminskas, zaapelowali do Komisji Europejskiej o pomoc w odzyskaniu ciężarówek, a także o nałożenie dodatkowych sankcji na władze w Mińsku za balony przemytnicze.
W związku z powtarzającymi się incydentami w litewskiej przestrzeni powietrznej w ostatnich miesiącach zwołano kilka posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Litwy, a kwestia ataku hybrydowego Mińska jest omawiana w różnych formatach na szczeblu krajowym i międzynarodowym - podkreśla litewski portal Lietuvos rytas.
Autorka/Autor: ms/lulu
Źródło: Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Motalb / Shutterstock