Rzecznik Departamentu Stanu USA: rozmowy w sprawie umowy nuklearnej z Iranem na ostatnim etapie

Stany Zjednoczone są na ostatnim etapie pośrednich rozmów z Iranem o ożywieniu umowy nuklearnej JCPOA z 2015 roku - oznajmił w środę rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price . - To naprawdę decydujący okres, w którym będziemy w stanie określić, czy zbliża się wzajemny powrót do JCPOA, czy też nie - powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami.

Porozumienie nuklearne z Iranem to kwestia dni

O postępach w negocjacjach, które odbywają się w Wiedniu, w środę informował także minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian, który stwierdził, że rozmowy są obecnie w decydującym momencie i wszystko powinno wyjaśnić się w ciągu najbliższych dni. - Obecnie osiągnęliśmy punkt krytyczny. To nie kwestia tygodni, to kwestia dni - powiedział we francuskim parlamencie Le Drian i dodał, że mocarstwa zachodnie oraz Rosja i Chiny są zgodne co do zarysu porozumienia.