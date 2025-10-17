Zapytał, kto ustalił miejsce spotkania. Obraźliwa odpowiedź rzeczniczki Białego Domu

Trump: spotkanie z Putinem ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni Źródło: Reuters

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w obraźliwy sposób odpowiedziała dziennikarzowi portalu HuffPost, który zwrócił się do niej z pytaniem o to, kto zasugerował Budapeszt jako miejsce spotkania przywódców USA i Rosji. "Twoja matka" - odparła rzeczniczka, cytowana przez portal. Tej samej odpowiedzi udzielił dyrektor ds. komunikacji Steven Cheung.

Jak opisał w artykule liberalny portal, znany wcześniej jako Huffington Post, w odpowiedzi na pytanie Leavitt odpowiedziała: "twoja matka to zrobiła", zaś Cheung jedynie: "twoja matka".

HuffPost zaznaczył, że miejsce planowanego szczytu jest szczególne. Przypomniano, że jest to miasto, gdzie podpisano Memorandum Budapesztańskie z grudnia 1994 roku. Na jego mocy Ukraina przystąpiła do "układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej" i oddała strategiczną broń nuklearną Rosji, którą dostała wcześniej w spadku po Związku Radzieckim.

"Nie jest jasne, czy Trump jest świadomy Memorandum Budapeszteńskiego z 1994 roku, w którym Rosja zobowiązała się do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. Putin po raz pierwszy złamał tę obietnicę w 2014 roku, dokonując inwazji i aneksji Półwyspu Krymskiego, a następnie w 2022 roku, dokonując pełnej inwazji" - przypomniał autor artykułu.

Komunikacja Białego Domu "nieograniczona tradycyjnymi i przestarzałymi obyczajami"

Obraźliwa odpowiedź rzeczniczki Białego Domu wpisuje się w szereg podobnie lekceważących gestów wobec dziennikarzy mediów głównego nurtu.

Cheung i Leavitt wielokrotnie nazywali nielubianych reportrerów "idiotami", "ch..." i innymi epitetami. Cheung już wcześniej określił też autora artykułu o Budapeszcie, S.V. Date'a, "naprawdę k... głupim". Byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya nazwał natomiast "jednym z najgłupszych s...synów w historii ludzkości".

Według Vanity Fair, Cheung to autor świadomej strategii komunikacyjnej Białego Domu, która jest "nieograniczona tradycyjnymi i przestarzałymi obyczajami politycznymi".

