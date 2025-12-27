Rzeczniczka Trumpa ogłosiła radosną wiadomość. "Nie możemy się doczekać"

Rzeczniczka Białego Domu: prezydent jest wyraźnie zadowolony z wyników wyborów w Polsce Źródło: Reuters

W piątek Karoline Leavitt ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się drugiego dziecka. Na opublikowanym zdjęciu widać, jak z dłonią położoną na brzuchu stroi obok świątecznie ozdobionej choinki.

"Najwspanialszy prezent świąteczny, o jaki moglibyśmy prosić - dziewczynka, która urodzi się w maju 2026 roku. Mój mąż i ja jesteśmy podekscytowani powiększeniem rodziny i nie możemy się doczekać, aż nasz syn zostanie starszym bratem. Moje serce przepełnia wdzięczność Bogu za błogosławieństwo macierzyństwa, które. szczerze wierzę w to, że jest najbliższą niebu rzeczą na Ziemi" - napisała.

Leavitt wyraziła również wdzięczność prezydentowi Donaldowi Trumpowi i szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles "za ich wsparcie i za promowanie prorodzinnej atmosfery w Białym Domu".

Kim jest Karoline Leavitt?

28-letnia Karoline Leavitt jest najmłodszą rzeczniczką prasową Białego Domu w historii. Jak przypomina brytyjski "The Guardian", pełniła ona wcześniej od 2017 do 2021 roku funkcję asystentki rzecznika prasowego w drugiej połowie pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa.

Gdy w 2020 roku Trump przegrał z Joe Bidenem, Leavitt została dyrektorką do spraw komunikacji u republikańskiej reprezentantki USA Elise Stefanik. Dziennik wspomina też, że Leavitt ubiegała się o miejsce w Izbie Reprezentantów USA z New Hampshire w 2022 roku. Przegrała jednak wybory powszechne z demokratą Chrisem Pappasem. Do ekipy Trumpa ponownie dołączyła w 2024 roku.