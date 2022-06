Ryanair zmusza obywateli RPA do potwierdzenia narodowości za pomocą testu w języku afrykanerskim

Linie lotnicze Ryanair, które nie obsługują lotów z i do Republiki Południowej Afryki , wymagają od wszystkich pasażerów podróżujących do Wielkiej Brytanii wypełnienia "prostego kwestionariusza" ze względu na często fałszowanie paszportów z RPA. - Jeśli nie będą w stanie wypełnić tego kwestionariusza, odmówiona im zostanie podróż i otrzymają pełny zwrot pieniędzy – powiedział rzecznik irlandzkich linii lotniczych.

Przewoźnik poinformował, że kwestionariusz będzie dotyczył każdego posiadacza paszportu RPA lecącego do Wielkiej Brytanii z innej części Europy. Do sprawy odniosła się już brytyjska placówka dyplomatyczna w RPA, która wyjaśniła, że test Ryanaira nie był wymogiem rządu w Londynie. Do sprawy nie odnieśli się Irlandczycy. Linie lotnicze nie odpowiedziały na pytanie, dlaczego wymagają wypełnienia testu, skoro nie jest to wymogiem Wielkiej Brytanii.