Su-25 o włos uniknął zestrzelenia. "Celowy akt agresji, równoznaczny z aktem wojny"

Samolot szturmowy Su-25 Demokratycznej Republiki Konga we wtorek o włos uniknął zestrzelenia przez siły zbrojne Rwandy. Rwanda twierdzi, że maszyna naruszyła jej przestrzeń powietrzną, czemu zaprzeczają jednak kongijskie władze. - To celowy akt agresji, który jest równoznaczny z aktem wojny - oświadczono. Próbę zestrzelenia maszyny zarejestrowano na nagraniu.

Do zdarzenia doszło we wtorek 24 stycznia. Siły zbrojne Rwandy wystrzeliły pocisk w kierunku myśliwca Demokratycznej Republiki Konga (DRK), który - według nich - naruszył rwandyjską przestrzeń powietrzną. Kongo zaprzeczyło, jakoby doszło do naruszenia przestrzeni, i oskarżyło władze Rwandy o "agresję równoznaczną aktowi wojny".

Myśliwiec o włos uniknął zestrzelenia

Na nagraniu wykonanym przez świadka zdarzenia widać, jak w kierunku samolotu wystrzelony jest pocisk przeciwlotniczy. Pilotom myśliwca z trudem udaje się go uniknąć - rakieta wybucha w powietrzu tuż za ogonem maszyny. Jak podały władze DRK, samolotowi udało się później wylądować bez znacznych szkód w kongijskim mieście Goma.

"Odrzutowiec Sukhoi-25 z Demokratycznej Republiki Konga naruszył przestrzeń powietrzną Rwandy po raz trzeci", przekazała rzeczniczka rwandyjskiego rządu Yolande Makolo w oświadczeniu. Doprecyzowała, że miało to miejsce nad dystryktem Rubavu w Rwandzie w pobliżu kongijskiego miasta Goma. Wskazała, że w konsekwencji "zostały podjęte kroki obronne". - Rwanda apeluje do Demokratycznej Republiki Konga, aby zaprzestała tej agresji - podkreśliła. Według władz Rwandy do podobnej sytuacji doszło też w grudniu i listopadzie 2022 roku, gdy samoloty wojskowe DRK również miały przekroczyć przestrzeń powietrzną Rwandy.

Rwanda wystrzeliła pocisk w kierunku myśliwca Demokratycznej Republiki Konga Reuters/Twitter/@jeanpaulbishwe7

"Celowy akt agresji"

Demokratyczna Republika Konga zaprzeczyła, jakoby we wtorek jej odrzutowiec przekroczył rwandyjską przestrzeń powietrzną. "Rwandyjski pocisk skierowany był bezpośrednio w kongijski odrzutowiec lecący nad kongijskim terytorium" - wskazały władze w Kinszasie w oświadczeniu cytowanym przez "Al Dżazirę". Dodano, że do zdarzenia doszło, gdy samolot zbliżał się do lądowania na lotnisku w Gomie. Wystrzelenie pocisku przez Rwandę określono jako "celowy akt agresji, który jest równoznaczny z aktem wojny" i którego celem jest podważenie wysiłków do osiągnięcia pokoju w regionie.

Spór między oboma państwami trwa od wielu lat. Demokratyczna Republika Konga oskarża Rwandę o popieranie grupy rebeliantów M23. Na początku grudnia grupa M23 przeprowadziła atak na miasto Kishishe, w wyniku którego zginęło 50 cywilów. Rwanda oskarżeniom tym jednak zaprzecza i twierdzi z kolei, że DRK wspiera Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy (FDLR), rebeliancką grupę złożoną z członków plemienia Hutu.

Autor:pb//mm

Źródło: Reuters, Al Dżazira, DW.com