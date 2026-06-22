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Świat

W Puźnikach ruszyły kolejne poszukiwana ofiar zbrodni UPA

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Dziś pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej ekshumowanych w Puźnikach
Pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Vladyslav Musiienko
W ukraińskich Puźnikach rozpoczęły się kolejne poszukiwania zbiorowych mogił Polaków zamordowanych przez UPA. Naukowcy szacują, że ofiar było więcej, niż dotąd odnaleziono.

To drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. O rozpoczęciu prac w Puźnikach na zachodzie Ukrainy poinformował w poniedziałek prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Poszukujemy szczątków około 90 osób. Prace potrwają około tygodnia – wyjaśnił naukowiec, który kieruje pracami po stronie polskiej.

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Ruszają kolejne poszukiwania w Puźnikach

Przeszukany zostanie obszar cmentarza w tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie tarnopolskim. Dotychczas odnaleziono tam i uroczyście pochowano we wrześniu 2025 roku szczątki 43 osób.

- Spodziewamy się odnaleźć drugą mogiłę. Relacje świadków mówią o około 90 ofiarach, a na tę chwilę, po analizach genetycznych, możemy mówić o [wcześniej odnalezionych - red.] 43 ofiarach - wyjaśnił prof. Ossowski.

Poinformował, że poszukiwania będą prowadzone w promieniu kilkudziesięciu metrów od mogiły, z której wydobyto ludzkie szczątki podczas poprzednich ekspedycji. - Jest to niezbadana do tej pory część cmentarza w Puźnikach - zaznaczył.

Poszukiwania prowadzą specjaliści Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z ukraińskim partnerem, którym jest wyspecjalizowane przedsiębiorstwo Wołyńskie Starożytności. Na miejscu obecni są też przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, która zabiegała o poszukiwania i ekshumacje w Puźnikach oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, a także instytucji ukraińskich i polscy dyplomaci.

Pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach
Pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach
Źródło zdjęcia: TVN24

Zbrodnia UPA w Puźnikach

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. Głównym sprawcą tej zbrodni był Petro Chamczuk, który stał na czele sotni UPA Szare Wilki (Siri Wowky).

13 lutego o godzinie 3 złożony z dwóch sotni kureń (odpowiednik polskiego batalionu) Chamczuka zaatakował mieszkańców Puźnik. Przebywało tam zaledwie kilkanaście osób zdolnych do obrony.

Puźniki: pochówek polskich ofiar zbrodni Wołyńskiej
Puźniki: pochówek polskich ofiar zbrodni Wołyńskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Vladyslav Musiienko

Są zgody na kolejne ekshumacje w Ukrainie

Na początku czerwca władze Ukrainy wydały zgody na ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, a także na ekshumacje prochów żołnierzy Wojska Polskiego w dawnej wsi Hołosko Wielkie (obecnie ulica Warszawska we Lwowie), gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się natomiast poszukiwania szczątków Polaków w dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje w Hucie Pieniackiej odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaHistoria
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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