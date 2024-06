Unia Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią. Jak mówiła w imieniu Wspólnoty szefowa MSZ Belgii Hadja Lahbib, "to historyczny moment dla nas wszystkich i kamień milowy w naszych stosunkach". Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraina "nigdy nie zboczy z drogi do zjednoczonej Europy, do naszego wspólnego domu - wszystkich europejskich narodów".