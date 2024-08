Runęła część hotelu w Niemczech. Dwie osoby nie żyją, ludzie uwięzieni w budynku

Do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 23 w miejscowości Kroev w Nadrenii-Palatynacie na zachodzie Niemiec. Według policji zawaliło się jedno piętro hotelu. W nocy policja w komunikacie prasowym informowała o jednej ofierze śmiertelnej, której ciało zostało zlokalizowane, ale nie udało się go jeszcze wydobyć, oraz że w budynku uwięzionych zostało osiem osób. Rano pojawiła się informacja o drugiej ofierze śmiertelnej - dwie ofiary to kobieta i mężczyzna.