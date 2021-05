Samolot Ceausescu sprzedany na aukcji. "Nadal może latać"

Samolot "ukoronowaniem niezależności przemysłowej Rumunii"

"To miało być ukoronowaniem niezależności przemysłowej Rumunii" - napisał w opisie samolotu Artmark. "Dla Rumunów produkcja tego typu maszyny w najnowocześniejszej technologii była powodem do wielkiej dumy” - wspomina Gheorghe Mirica, były pilot wojskowy, który miał możliwość przetestować Rombaca.

Historia rumuńskiej wersji samolotu Rombac 1-11 sięga 1978 roku. Wtedy podczas pobytu w Londynie Ceausescu podpisał kontrakt o wartości 300 milionów funtów na wyprodukowanie w Bukareszcie 80 sztuk Rombaca. Wizyta ta przeszła do historii, bowiem rumuński dyktator, ze względu na dużą niezależność od Rosji, w tamtym czasie postrzegany był jako osobowość w bloku sowieckim. W Londynie został przyjęty z honorami, miał m.in. możliwość przejażdżki złotym powozem do Pałacu Buckingham u boku królowej Elżbiety.

Przed upadkiem dyktatury Rumunom udało się wyprodukować tylko dziewięć tych samolotów. Niektóre z nich należały małej firmy LAR, utworzonej w latach 70. przez reżim komunistyczny, która latała jedynie na trasie do Tel Awiwu. Rumunia była wówczas jedynym krajem w bloku sowieckim, który utrzymywał stosunki dyplomatyczne z Izraelem po wojnie sześciodniowej w 1967 r. i obsługiwał loty do tego kraju.

Samolot "nie może opuścić terytorium Rumunii"

Garstka entuzjastów nie dała jednak zapomnieć o samolocie, którym latał Ceausescu i wywalczyła w marcu tego roku wpisanie go przez władze kraju do rejestru "dziedzictwa narodowego". - Nie można go rozczłonkować ani zmodyfikować, a przede wszystkim on nie może opuścić terytorium Rumunii - powiedział Adrian Ciutan, były technik Rombaca, stojący za kampanią. - Ale można go przekształcić w muzeum i nadal może latać, pod warunkiem, że nowy właściciel zgodzi się na znaczną inwestycję w wymianę silnika - dodał.