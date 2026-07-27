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Świat

Rumunia wydaliła pracownika ambasady Rosji. Kolejny rosyjski dron zestrzelony

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Ambasada Rosji w Bukareszcie
Dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Rumunii (24.07.2026)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Koapan/Shutterstock
Z powodu powtarzających się wtargnięć rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Rumunii, Bukareszt podjął działania dyplomatyczne. Rosyjski ambasador został wezwany na dywanik, a jeden z pracowników rosyjskiej ambasady - uznany za persona non grata. W poniedziałek rumuńska armia zestrzeliła kolejny rosyjski bezzałogowiec - czwarty dzień z rzędu.

Ambasador Rosji został powiadomiony o uznaniu pracownika rosyjskiej ambasady za osobę niepożądaną - przekazał w oświadczeniu rumuński resort spraw zagranicznych. Wydalony dyplomata ma opuścić kraj w ciągu pięciu dni.

Wcześniej rumuńska agencja prasowa Agerpress informowała, że ambasador Federacji Rosyjskiej Władimir Lipajew został w poniedziałek wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych "w stanowczej reakcji na powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii w dniach 24-26 lipca, w wyniku czego rumuńska armia zestrzeliła trzy drony, które wleciały na terytorium kraju bez zezwolenia".

Ambasada Rosji w Bukareszcie
Ambasada Rosji w Bukareszcie
Źródło zdjęcia: Koapan/Shutterstock

Cztery dni z rzędu, cztery rosyjskie drony

Rumuńskie ministerstwo obrony narodowej poinformowało w poniedziałek, że dron kierujący się w stronę Ukrainy wleciał na krótko w przestrzeń powietrzną Rumunii.

Dwa myśliwce F-16 zostały poderwane z bazy lotniczej w Fetesti w celu zneutralizowania tego potencjalnego zagrożenia. Dron "znajdował się przez krótki czas w krajowej przestrzeni powietrznej, a następnie przekroczył granicę Ukrainy. Wkrótce potem doszło do eksplozji" - poinformowała rumuńska armia w oświadczeniu.

To czwarty dzień z rzędu, kiedy doszło do incydentu tego rodzaju.

W niedzielę rumuński samolot F-16 zestrzelił drona nad wodami terytorialnymi Rumunii na Morzu Czarnym. W sobotę bezzałogowiec, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, został zniszczony około 10 kilometrów na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centralnej części kraju, a w piątek zneutralizowano drona typu Shahed w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau na wschodzie Rumunii.

W 2025 roku rumuński parlament uchwalił ustawę upoważniającą władze kraju do zestrzeliwania dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii. Kraj ten ma 650-kilometrową granicę lądową z Ukrainą. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę na pełną skalę, czyli od lutego 2022 roku, w Rumunii odnotowano 33 wtargnięcia rosyjskich dronów w jej przestrzeń powietrzną.

Źródło: PAP
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Tagi:
RumuniaUkrainaRosjaWojna w UkrainieDronyAtaki dronów
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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