Wybuch na budowie autostrady. Nie żyją co najmniej cztery osoby

Na magistrali gazowej w okręgu Vrancea na wschodzie Rumunii doszło do eksplozji. Zginęły co najmniej cztery osoby, a pięć zostało rannych.

Do wypadku doszło w środę, po godzinie 1, w pobliżu miejscowości Calimanesti, na północ od miasta Fokszany, stolicy okręgu Vrancea. Na magistrali gazowej wybuchł pożar. W wyniku zdarzenia zginęło czterech pracowników firmy budującej autostradę, a pięć osób trafiło do szpitala z obrażeniami. Na miejsce wysłano siedem pojazdów gaśniczych oraz dziewięć karetek.

Pod koniec sierpnia we wsi Crevedia niedaleko Bukaresztu doszło do dwóch eksplozji zbiorników gazu na stacji LPG. Jedna osoba zginęła, a 33 zostały ranne (z czego 26 to strażacy).