Wotum nieufności dla rządu Rumunii. "Przegraliśmy bitwę, ale wygramy następne starcie"

"Ważny krok dla demokracji"

Wniosek o wotum nieufności wobec rządu Ludovica Orbana wniosła do parlamentu opozycyjna Partia Socjaldemokratyczna (PSD), oskarżając gabinet o próbę zmiany prawa wyborczego, bez konsultacji społecznych, przed zaplanowanymi na czerwiec wyborami samorządowymi.

- Ten rząd został odwołany przez parlament z dużym marginesem jego przeciwników. To ważny krok dla demokracji. To nie my wywołaliśmy ten kryzys - mówił lider PSD Marcel Ciolacu, który jednocześnie jest przewodniczącym Izby Deputowanych.