Premierem był dziewięć miesięcy. Najpierw utrata większości, teraz przegłosowane wotum nieufności

Rumuński parlament przyjął wotum nieufności wobec liberalnego rządu premiera Florina Citu. Debata to pokłosie kryzysu politycznego, w wyniku którego koalicję opuściła centrowa partia USR-Plus. Skutkowało to powstaniem rządu mniejszościowego. - Co zyskacie, pogrążając kraj w chaosie? - pytał premier Citu w czasie debaty w parlamencie.